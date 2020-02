Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Rhein-Kreis Neuss: Falsche Polizisten waren auch in Recklinghausen unterwegs - Festnahme von EK Sparbuch aus Neuss

Recklinghausen (ots)

Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Rhein-Kreis Neuss haben Verdächtige festgenommen, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben sollen. Den Männern wird auch zur Last gelegt, im Dezember in Recklinghausen eine Tat versucht zu haben. Eine Seniorin hatte eine Anruf bekommen, in dem sich Unbekannte als Polizisten ausgaben und die Frau aufforderten, Geld in einer Tüte vor die Tür zu legen. Später klingelten noch zwei Männer an ihrer Tür und wollten ihr Telefon reinigen. Die Seniorin ließ die Männer nicht in Haus. Die weiteren Informationen sind in der Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss zu lesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4522306

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell