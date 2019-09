Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Scheibe ein VW eingeschlagen - Wurden Täter gestört ? Hinweise an die Polizei

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich wurden die bislang unbekannten Täter bei ihrem Vorhaben am Mittwochnachmittag bzw. -abend gestört und entfernten sich ohne Beute. Die Geschädigte parkte ihren VW Beetle auf einem Parkplatz gegenüber eines Mehrfamilienhauses in der Barlachstraße in der Zeit zwischen 16.30 und 21.30 Uhr. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein, entwendeten aus dem Innenraum - darin befand sich u.a. ein Navigationsgerät - allerdings nichts.

Die Beamten gehen daher davon aus, dass die Täter bei ihrem Vorhaben gestört wurden.

In welcher Höhe Schaden an dem VW entstand, ist bislang noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

