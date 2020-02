Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Körperverletzung auf Tankstellengelände

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände an der Dortmunder Straße zu einem Streit zwischen zunächst zwei Männern. Im weiteren Verlauf mischten sich knapp 20 Personen in die Streitigkeiten ein. Dabei verletzte ein 20-jähriger Recklinghäuser einen 17-Jährigen aus Oer-Erkenschwick mit einem Messer am Arm. Zwei Personen flüchteten in ein Restaurant. Der 20-Jährige und ein 16-Jähriger mussten vorläufig festgenommen werden. Der 17-Jährige suchte selbstständig, leichtverletzt, ein Krankenhaus auf.

