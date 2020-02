Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Armbanduhr in Wohnung geraubt

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, wollte ein 47-Jähriger Bottroper in seiner Wohnung an der Straße Hansiepenbusch einem unbekannten Mann eine Armbanduhr verkaufen. Er hatte die Uhr zuvor im Internet zum Kauf angeboten. Der unbekannte Mann sprühte dem 47-Jährigen Reizgas ins Gesicht und flüchtete mit der Uhr. Zwischen dem Täter und dem Bottroper kam es im Hausflur und weiter im Garagenhof zu einer Rangelei. Nachbarn versuchten den Täter festzuhalten. Der kommte sich losreißen und flüchtete in einem bereitstehenden Kleinwagen in Richtung Oberhausen. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

An dieser Stelle der Hinweis der Polizei: Verkaufsgeschäfte in privaten Räumen bergen immer ein gewisses Risiko. Nach Möglichkeit sollten Sie sich nie allein zuhause aufhalten, wenn sie Gegenstände an Ihnen unbekannte Personen verkaufen.

Hinweise nimmt zu dem Sachverhalt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

