Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Überfall auf zwei Jugendliche

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, forderten zwei unbekannte Täter zwei Jugendliche aus Dorsten (15 und 16 Jahre) am Europaplatz auf ihre Taschen zu leeren. Dabei drohten sie mit Schlägen. Einer der Täter schlug dem 16-Jährigen ins Gesicht, er wurde leicht verletzt. Der 15-Jährige händigte den Tätern seine Kopfhörer aus. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: 1. Person: männlich, ca. 170cm groß, braune, seitlich herunterhängende Haare, schwarze Lederjacke, Metallkette an der Hose, dunkle Turnschuhe von Adidas 2. Person: männlich, schlank, ca. 190cm groß, schwarze Locken, Kopfhaar seitlich rasiert

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

