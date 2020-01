Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wohnung im Vollbrand

Krefeld (ots)

Heute Nachmittag (24.01.2020) wurde die Feuerwehr um 14:13 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf der Straße Am Kinderhort gerufen. Beim Eintreffen stand die komplette erste Etage in Vollbrand, alle Bewohner (ein Erwachsener und fünf Kinder) hatten das Gebäude bereits verlassen. Der Brand wurde zunächst von einem Trupp im Innenangriff sowie der Drehleiter von außen bekämpft. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten und schützten das Nachbargebäude, um ein Übergreifen des Brandes zu verhindern. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehr als eine Stunde hin, da das Dach sowie Innenverkleidungen des Brandhauses größtenteils geöffnet werden mussten um an alle Glutnester zu gelangen. Die Wohnung wurde komplett zerstört und das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Fischeln sowie der Rettungsdienst. Für die Besetzung der Wachen waren die Freiwilligen Einheiten aus Traar, Oppum, Uerdingen und Stratum eingesetzt.

