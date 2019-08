Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW überschlug sich - Eine Person schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, gegen 16.55 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem PKW Audi die Ückelhofer Straße in Richtung Weichselstraße. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte PKW. Anschließend überschlug er sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch diesen Vorgang wurden drei weitere stehende Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Am Unfallort ergaben sich deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum des Unfallverursachers. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

