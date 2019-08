Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei versuchte Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13.00 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Eisenbahnstraße frische Einbruchsspuren festgestellt. Hier wurde zuvor erfolglos versucht eine Wohnungstür aufzuhebeln. Im Zeitraum von Freitag 17.30 Uhr und Samstag 09.00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür an einem Mehrfamilienhaus an der Bleichstraße gewaltsam zu öffnen. Auch hier scheiterten sie und entfernten sich unerkannt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell