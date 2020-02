Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Räuber flüchtet ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 00:30 Uhr, forderte ein unbekannter Mann, unter Drohung mit einem Messer, Bargeld von der Angestellten einer Spielhalle an der Essener Straße. Die 65-Jährige konnte sich in einen Nebenraum flüchten. Der Täter versuchte noch in die Kasse zu greifen. Dies gelang nicht, er flüchtete ohne Beute.

Personenbeschreibung: männlich, 25 - 27 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, schlank, brauner Vollbart, bekleidet mit schwarzer Jacke, grauer Jogginghose und grauem Kapuzenshirt, sprach gebrochenes Deutsch

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

