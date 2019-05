Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Auffahrunfall

Schwäbisch Hall (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr eine 40jährige VW-Polo-Fahrerin die Neue Reifensteige in Fahrtrichtung Luckenbacher See. Auf Höhe des dortigen Landfahrerparkplatzes fuhr sie infolge Unachtsamtkeit auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Opel Astra eines 72Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Bereich der Landesstraße 1055 kam es im Rahmen der Unfallaufnahme nur zu leichteren Behinderungen.

