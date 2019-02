Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0146 --Tritte gegen den Kopf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofstraße Zeit: 24.02.2019, gegen 16:20 Uhr

Am Sonntagnachmittag gerieten zwei Männer des Obdachlosenmilieus im Bereich der Bahnhofstraße in Streit. Einer der Männer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehlsantrag gestellt.

Gegen 16:20 Uhr trafen die beiden in der Bahnhofstraße aufeinander und gerieten in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 37 Jahre alter Mann durch den 20 Jahre alten Angreifer mittels mehrerer Faustschläge gegen den Hinterkopf niedergeschlagen. Anschließend trat er dem am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf. Zeugen hatten die Tat beobachtet, eilten zur Hilfe und informierten über den Notruf die Polizei. Daraufhin flüchtete der 20-Jährige. Der 37-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme erschien der 20-jährige Angreifer erneut am Tatort, die Einsatzkräfte wurden auf Grund der vorangegangenen sehr guten Beschreibungen der Zeugen sofort auf ihn aufmerksam und nahmen den Mann fest.

Die Polizei lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten der Zeugen, die sich wichtige Details zu der Beschreibung des Flüchtigen merkten. Hierdurch konnten die eingesetzten Beamten die Person stellen. Es genügen oft schon Kleinigkeiten, um eine große Wirkung zu erzielen. Manchmal reicht es bereits, sich Täter-Merkmale einzuprägen, das Handy zu benutzen und die Polizei unter 110 zu rufen.

