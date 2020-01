POL-ME: Acht neue Seniorenberater im Kreis Mettmann - die Polizei sagt Danke! - Kreis Mettmann - 2001117

Polizei Mettmann

Die Kreispolizeibehörde freut sich, acht neue Seniorenberater aus dem Aktionsbündnis Seniorensicherheit (ASS!), die so genannten ASS!e, vorstellen zu dürfen. Die Seniorinnen und Senioren dienen als Multiplikatoren zu verkehrs- und kriminalpolizeilichen Themen, in denen sie vorab eigens geschult wurden.

Im Rahmen der Schulungsveranstaltung wurde ihnen durch den Leiter der federführenden Direktion Verkehr, Herrn EPHK Schefzig, sowie der Moderatorin, Frau PHK'in Hakenberg, auch im Namen des Landrates Thomas Hendele, für ihr besonderes bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement gedankt.

Der Kreis Mettmann verfügt nun insgesamt über 114 ASS!e, die allesamt zu unterschiedlichen Themen als Berater fungieren. Wichtige Fragen zum Schutz vor Trickdiebstahl und Trickbetrug, aber auch zum Schutz vor Einbruchdiebstahl, können von ihnen ebenso beantwortet werden, wie Verhaltenstipps zur Teilnahme am Straßenverkehr als Fußgänger, Fahrradfahrer und Kraftfahrer. Den zu beratenden Seniorinnen und Senioren können von unseren Ass!en jederzeit alternative Teilnahmemöglichkeiten am Straßenverkehr und wichtige Grundsätze der Kriminalprävention ("Ich lasse keine Fremden in meine Wohnung!") vermittelt werden.

Sollten Sie sich für eine persönliche Beratung interessieren, wenden Sie sich bitte an den Verkehrssicherheitsberater Ihrer Kommune. Er vermittelt Ihnen gerne einen Termin mit einem unserer Seniorenberater.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann möchte sich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für das Engagement ihrer ASS!e bedanken und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Und dies sind unsere neuen ASS!e:

Monheim: Ulrike Brauers

Langenfeld: Ingeborg Kochen

Hilden: Dr. Gerhard Wollmann

Mettmann: Michael Gertler, Rolf Hennigsen

Ratingen: Detlef Glowacki

Wülfrath: Heide Franke, Horst Löhberg

Unsere Verkehrssicherheitsberater vor Ort sind:

Monheim: Ilka Steffens, Tel.:02104 - 982 - 5115

Langenfeld: Katja Lindemann, Tel.:02104 - 982 - 5116

Hilden: Simone Hakenberg, Tel.:02104 - 982 - 5114

Erkrath: Jens Jaraczewski-Kuhlen, Tel.:02104 - 982 - 5111

Haan: Holger Kresken, Tel.:02104 - 982 - 7717

Mettmann: Udo Loppnow, Tel.:02104 - 982 - 5113

Ratingen: Anja Stropp, Tel.:02104 - 982 - 5109

Wülfrath: Jens Jaraczewski-Kuhlen, Tel.:02104 - 982 - 5111

Heiligenhaus: Saskia Pletsch, Tel.:02104 - 982 - 5119

Velbert: Detlef Friese, Tel.:02104 - 982 - 5117

