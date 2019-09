Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 21. September 2019:

Wolfenbüttel: Diebstahl von Fahrrädern aus Holzschuppen

Zu einem Diebstahl aus einem Holzschuppen kam es in der Lessingstraße in Wolfenbüttel. Im Zeitraum von Donnerstag, 20.09.2019, ca. 17.00 Uhr, bis Freitag 21.09.2019. , ca. 06.30 Uhr, wurde der Holzschuppendurch unbekannte Täter aufgebrochen und 2 darin befindliche E-Bikes entwendet.

Täterhinweise: 05331-930

Wolfenbüttel: Serie von Sachbeschädigungen und versuchter Einbruchdiebstahl in Kiosk

Freitag, 20.09.2019, ca. 22.00 Uhr, bis Samstag, 21.09.2019, ca. 03:00 Uhr

Versuchter Einbruchdiebstahl in Kiosk

An einem Kiosk am Bahnhof in Wolfenbüttel wurde eine Scheibe eingeschlagen und so versucht, in diesen zu gelangen. Ob Gegenstände aus dem Kiosk entwendet wurden, kann zur Zeit nicht gesagt werden.

Sachbeschädigung an Schnellrestaurant

Ebenfalls eingeschlagen wurde die Scheibe eines Schnellrestaurants in der Straße "Krambuden". Hier wurde jedoch nichts entwendet.

Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Weiter wurde mutwillig ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr "Am Herzogtore" beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde das Rundrohr des Verkehrszeichens abgeknickt, wodurch die bestimmungsmäßige Brauchbarkeit nicht mehr gegeben war.

Täterhinweise: 05331-9330

