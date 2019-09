Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 20.09.2019 bis 21.09.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht Zeit: 20.09.2019, 16:00-17:40 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Bohlweg Hergang: Ein zurzeit unbekannter Kraftfahrzeugführer beschädigt beim Ein- oder Ausparken das hintere rechte Fahrzeugheck eines in einer Parkbox zum Parken abgestellten schwarzen Pkw VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter Tel. 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

