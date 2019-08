Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Mit seinem Pedelec war gestern, 26.08.2019, um 10 Uhr, ein 37-Jähriger in Oggersheim unterwegs. Er befuhr den Radweg der Mannheimer Straße. An der Ludwig-Guttmann-Straße wollte der Mann an der Fußgängerampel die Gleise der Straßenbahn überqueren. Dabei schätze er wohl die Entfernung der parallel fahrenden Straßenbahn der Linie 9 falsch ein. Er fuhr in die Seite der Bahn und stürzte zu Boden. Der 37-Jährige zog sich diverse Prellungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

