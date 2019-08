Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tageswohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte verschafften sich gestern, 26.08.2019, zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kropsburgstraße. Aus einem Zimmer entwendeten die Täter u.a. einen Fernseher, ein Mobiltelefon und Lautsprecherboxen. Der Schaden beträgt rund 500 EUR.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat gestern verdächtige Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

