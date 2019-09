Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter mit falschen Ausweisen gestoppt

Uhyst (BAB 4) (ots)

Mit falschen slowakischen Identitätskarten gaben sich zwei Ukrainer am 5. September 2019 als EU-Bürger aus und gingen in Deutschland seit Juni ohne Arbeitserlaubnis und Visum einer Erwerbstätigkeit im Baubereich nach.

Es geht um zwei 50- und 22-jährige Männer, die die Bundespolizei vergangene Nacht auf der Autobahn 4 kontrolliert und in Gewahrsam genommen hatte. Es handelt sich um Vater und Sohn, die gegen 01:45 Uhr als Mitfahrer in einem ukrainischen Kleinbus in Richtung polnische Grenze unterwegs waren. Die Bundespolizisten stoppten den Kleinbus an der Anschlussstelle Uhyst, wo sie Fahrzeug und Reisende überprüften. Die beiden Männer gaben sich mit ihren biometrischen Reisepässen als ukrainische Touristen aus. Als die Beamten jedoch erste Anhaltspunkte für eine Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet feststellten, schauten sie im Gepäck genauer nach. Sie fanden Arbeitskleidung, Aufzeichnungen über Arbeitsleistungen in mehreren deutschen Städten und 2.585,00 Euro Bargeld bei den beiden Ukrainern. Bei der nun folgenden Durchsuchung des Kleinbusses wurden die Beamten ebenfalls fündig. Unter der Fußmatte des Sitzplatzes der beiden Männer lagen drei gefälschte slowakische ID-Karten. Zwei davon mit Passbildern der Beiden, aber mit abweichenden Personalien. Eine zum dritten Dokument passende Person befand sich nicht im Fahrzeug. Da die beiden Ukrainer doch nicht als Touristen reisten, haben sie sich illegal im Bundesgebiet aufgehalten.

Vater und Sohn wurden wegen unerlaubtem Aufenthalt, wegen Urkundenfälschung und dem Verdacht der unerlaubten Arbeitsaufnahme in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizeinspektion Ebersbach hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und einen Großteil des Bargeldes, die falschen Ausweise sowie die vorgefundenen Aufzeichnungen sichergestellt. Die Ausländerbehörde wird den weiteren Verbleib der beiden Männer klären.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell