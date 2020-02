Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Samstagvormittag hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Hertener Straße auf. Die Wohnung befindet sich im zweiten Obergeschoss. Während die Bewohnerin zuhause war, durchsuchten die Täter die Wohnung nach Beute. Sie flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung. Im selben Haus wurde, vermutlich durch dieselben Täter, eine zweite Wohnung aufgehebelt. Hier wurden Lautsprecherboxen und Computerzubehör entwendet.

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Merveldtstraße ein. Aus dem Haus wurden installierte Kupferrohre und Kupferkabel entwendet. Außerdem nahmen die Täter einen Fernseher und ein Mobiltelefon mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Samstagnachmittag, oder Samstagabend hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung an der Fröbelstraße auf. Als Beute wurden Schmuck und Bargeld mitgenommen.

Dorsten

Zwischen Dienstag und Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Hütte in einem Kleingartenverein am Gerresheimer Weg ein. Entwendet wurde diverses Werkzeug. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Sonntagabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kerkhofskamp. Sie durchsuchten das Schlafzimmer nach Beute. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Über ein Küchenfenster gelangten Unbekannte in der Nacht zu Samstag in eine Gaststätte am Marktplatz. Das Fenster wurde aufgehebelt. Mit Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Samstag zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Doppelhaushälfte an der Hubertusstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Angaben zum Diebesgut kommten noch nicht gemacht werden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell