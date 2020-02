Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Einbruch in Gaststätte (11.02.2020 - 12.02.2020)

Spaichingen (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Montagnacht bis Mittwochnachmittag über ein Treppenhaus durch einen Nebeneingang in die Betriebsräume einer sich in der Hauptstraße im Bereich der Einmündung der Straße "Am Heidengraben" in die Hauptstraße befindlichen Gaststätte ein. In der Gaststätte hebelten die Tatverdächtigen mehrere Geldspielautomaten auf. Sie entwendeten das in den Automaten verwahrte Spielgeld sowie weiteres, in der Gaststätte aufgefundenes Bargeld. Nachdem an der Verbindungstür der Gaststätte zum Treppenhaus keine Aufbruchspuren vorhanden waren, ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen mit einem Nachschlüssel in die Gaststättenräume gelangen konnten oder im Vorfeld des Einbruchs am Tatort einen Schlüssel wegnahmen. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den Zeitpunkt der Tat, den Tathergang, die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell