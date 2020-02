Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern) Falscher Hinweis auf eine Verkehrsunfallflucht (10.02.2020)

Eine Verkehrsunfallflucht der anderen Art beging die 19-jährige Lenkerin eines Audis am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Freizeitzentrum" im Ortsteil Zimmern.

Der noch wütende Sturm "Sabine" riss der 19-Jährigen nach dem Einparken auf dem Parkplatz beim Aussteigen die Autotür aus der Hand, diese stieß gegen die Fahrzeugseite des daneben parkenden BMW, wodurch am BMW ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht wurde.

Die Tatverdächtige wartete auf die Rückkehr der Benutzerin des BMW und teilte dieser mit, dass der Schaden durch den Benutzer eines anderen Pkw verursacht worden sei. Ihre Rechnung hatte sie ohne die Zeugen des Vorfalls gemacht, die den tatsächlichen Hergang des Schadensereignisses beobachten konnten.

Gegen die 19-Jährige, die nach den getätigten Falschangaben ihre Fahrt fortsetzte, leitete der Polizeiposten Immendingen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

