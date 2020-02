Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten) Einbruch in Grillhütte mit Sachbeschädigung (28.01.2020 - 11.02.2020)

Mahlstetten (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der im Zeitraum vom 28.01.2020 bis zum 11.02.2020 in die Grillhütte am Spielplatz des Erlebniswaldes am Kirchbühl begangen wurde. Unbekannte Täter drangen nach Einschlagen von zwei Fensterscheiben an der Rückseite der Grillhütte in diese ein und richteten in der Hütte diverse Sachschäden an. Unter anderem wurde eine Holzsitzbank auf der Feuerstelle verbrannt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein möglicherweise durch diese benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

