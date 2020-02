Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg) Frontalzusammenstoß 13.02.2020

Triberg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von über 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr auf der B 33. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer war auf der Bundesstraße von St. Georgen in Richtung Nußbach unterwegs und wollte auf der dreispurigen Ausbaustrecke einen Lkw links überholen. Während des Überholvorgangs kam er vermutlich aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen den Fiat einer entgegenkommenden 58-jährigen Frau. Die leicht verletzten Fahrzeugführer wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurden abgeschleppt. Für die Einsatzmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell