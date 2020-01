Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrecher in der Grafschaft unterwegs

Grafschaft (ots)

Zwischen dem 27. und 30. Januar wurde in Niederich in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die noch unbekannten Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und versuchten zuerst die rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie mit einem Pflasterstein die Scheibe ein. Aus dem Anwesen erbeuteten sie Bargeld. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Ahrweiler unter der Telefonnummer 02641/ 9740 oder pibadneuenahr@polizei.rlp.de.

