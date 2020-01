Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Berauschter Fahrzeugführer flüchtet von der Unfallstelle

Polch, Rüberer Straße (ots)

Am 30.01.2020, befuhr eine 30-jähriger Fahrzeugführer, gegen 20:55 h mit einem Pkw, BMW, die Rüberer Straße in Richtung Kaan. Der Fahrer überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und beschädigte im Anschluss das Metallhoftor eines angrenzenden Anwesens. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte der BMW in der Ortslage Kerben aufgefunden werden. Die Kennzeichen waren vom Pkw entfernt worden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Im Zuge weiterer Anschlussermittlungen konnte der Fahrzeugführer schließlich ermittelt und angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 2,13 Promille. Obwohl der Fahrer die Tat zunächst abstritt, konnte er aufgrund gesicherter Unfallspuren überführt werden. Dem Beschuldigten wurden Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er muss mit einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis und eine empfindliche Geldstrafe rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell