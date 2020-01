Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand eines Nebengebäudes Ruwerer Str. in Trier

Trier (ots)

Gegen 05.00 Uhr am Neujahrsmorgen brannte ein kleineres, unbewohntes Nebengebäude eines Anwesens in der Ruwerer Straße in Trier nieder. Durch das Feuer wurde ein daneben geparkter PKW beschädigt. Für Personen bestand keine Gefahr. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr Trier brachten den Brand unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit wird der Schaden auf 60.000EUR geschätzt.

