Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Trier (ots)

Nach dem Brand einer Matratze am gestrigen Sonntag, 29. Dezember, wurde ein 23-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Gegen 12:45 Uhr meldete die Feuerwehr Trier den Brand einer Matratze unter der Konrad-Adenauer-Brücke. Im Rahmen der Fahndung nach einem Tatverdächtigen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Trier den 23-Jährigen auf einem nahegelegenen Radweg. Bei den durchgeführten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass er den Brand entfachte. Seit dem 28. November brannten in den Moselauen unter der Konrad-Adenauer-Brücke drei PKW. Am 6. Dezember entzündete ein bis dato Unbekannter außerdem eine Matratze in der Nähe der Römerbrücke. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier begründen nunmehr den Verdacht, dass der kontrollierte 23-Jährige auch für diese Taten verantwortlich sein könnte.

Aufgrund dessen wurde der Mann vorläufig festgenommen und am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss in die JVA Trier verbracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier dauern an. Weiterhin bittet die Kripo Zeugen, die zu den Bränden Feststellungen gemacht haben, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

