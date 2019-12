POL-PPTR: Brennender Sattelauflieger auf dem Rastplatz Markusberg

Polizeipräsidium Trier

Völlig ausgebrannt ist der Sattelauflieger eines tschechischen Sattelzuges am heutigen Montag, gegen 05.45 Uhr, auf dem Rastplatz Markusberg an der A 64 zwischen Luxemburg und Trier. Der LKW-Fahrer hatte zuvor auf der Autobahn eine Rauchentwicklung an seinem mit Stückgütern beladenen Anhänger festgestellt und die Rastanlage angefahren. Dort konnte er die Sattelzugmaschine noch rechtzeitig vom Anhänger trennen, der zwischenzeitlich in Brand geraten war.

Auf dem Parkplatz befanden sich kaum andere Fahrzeuge, sodass keine Gefahr des Übergreifens auf andere Fahrzeug bestand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Der mit starker Rauchentwicklung verbundene Brand konnte durch die Wehren aus Welschbillig, Mesenich, Newel, Langsur und Mertert (Luxemburg), die mit ca. 50 Kräften vor Ort waren, gelöscht werden.

Weiterhin im Einsatz befanden sich die Autobahnpolizei Schweich, die Autobahnmeisterei Schweich, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier sowie die untere Wasserbehörde.

