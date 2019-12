Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrüche in der Johannisstraße und in der Thyrsusstraße

Trier (ots)

Nachdem die Berechtigten am 26. Dezember gegen 14 Uhr den Frisörsalon in der Johannisstraße verließ, musste sie am nächsten Morgen um 8.40 Uhr feststellen, dass Unbekannte in das Geschäft eingebrochen waren. Die Diebe stahlen einen geringen Bargeldbetrag und mehrere hochwertige Scheren.

Ein weiterer Einbruch wurde am 26. Dezember von Mietern in der Thyrsusstraße festgestellt. Hier nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Wohnungsnehmer, die seit dem 18. Dezember nicht zuhause waren, für einen Einbruch. Die Täter ließen Bargeld und Elektronikartikel mitgehen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen zu den beiden Vorfällen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-1020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell