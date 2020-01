Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbrecher unterwegs

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 29.01.20 waren im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler Einbrecher unterwegs. In Walporzheim wurde in einen metallverarbeitenden Betrieb eingebrochen. Dort wurde ein benzinbetriebener Laubbläser der Marke Solo entwendet. In Ahrweiler wurde in eine Arztpraxis eingebrochen. Hier mussten die Einbrecher mangels Beute unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Am Ahrweiler Bahnhof versuchten vermutlich die gleichen Täter in ein Geschäftshaus einzubrechen. Sie scheiterten an der massiven Bauweise der angegangenen Eingangstür, so dass es beim Versuch blieb. Die Polizei Ahrweiler bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 02641/ 9740 oder pibadneuenahr@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

PI Bad Neuenahr-Ahrweiler, Gerd Vogt, 02641/ 974-211,

pibadneuenahr@polizei.rlp.de



