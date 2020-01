POL-PDMY: Vier Fahrzeuge aufgebrochen

Polizeidirektion Mayen

In der Nacht auf Montag, den 27.01.20 wurden im Stadtteil Ahrweiler 4 Pkw der Marke BMW aufgebrochen. In drei Fällen wurden aus den Fahrzeugen die Lenkräder und Teile der Verkleidung entwendet. Die noch unbekannten Täter schlugen die Seitenscheiben ein und konnten so das Innere der Fahrzeuge gelangen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel. 02641/ 9740 oder pibadneuenahr@polizei.rlp.de.

