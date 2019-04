Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Schlag gegen den Handel mit geschmuggeltem Wasserpfeifentabak

Zoll durchsucht 23 Objekte und stellt 100 kg Wasserpfeifentabak sicher

Zollfahnder haben bei bundesweiten Razzien am gestrigen Donnerstag 23 Objekte, davon 13 Wohnungen und 10 Shisha-Shops oder -Bars durchsucht. Insgesamt wurden rund 100 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt sowie mehrere Konten gepfändet. Ausgangspunkt für die Ermittlungen der Münchener Zollfahnder war ein Verfahren gegen einen türkischen Staatsangehörigen der in Lodz / Polen einen Handel mit Wasserpfeifentabak betreibt. Dieser soll in den Jahren 2016 und 2017 ca. 16.000 kg Wasserpfeifentabak von Polen an Abnehmer in Deutschland verkauft haben, ohne den Tabak in Deutschland ordnungsgemäß zu versteuern. Der Steuerschaden beträgt rund 370.000 Euro. Der 35-jährige Geschäftsmann wurde im Januar 2019 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Durch die Auswertung der Beweismittel gelang es den Ermittlern 12 meist türkische oder türkischstämmige Abnehmer im gesamten Bundesgebiet zu identifizieren. Diese ließen sich den Wasserpfeifentabak per Paketdienst oder bei größeren Mengen mit einem Kurier aus Polen liefern um diesen dann in ihren Shisha-Shops oder -Bars zu verkaufen. Bei den gestrigen Durchsuchungsmaßen gelang es den rund 120 eingesetzten Zollfahndern 100 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak sowie diverse elektronische Beweismittel sicherzustellen. Daneben wurden 13.000 Tabletten Potenzmittel und 32 Ampullen mit diversen Dopingmitteln als sogenannte Zufallsfunde sichergestellt. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts München im Auftrag der Staatsanwaltschaften Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Limburg sowie des Hauptzollamts Karlsruhe dauern an. Zusatzinformation / Vergleich Die Tabaksteuer auf Wasserpfeifentabak beträgt in Deutschland mindestens 22 Euro pro Kilogramm, je nach Sorte und Kleinverkaufspreis. Als Nachweis der Versteuerung müssen auf den Tabakwaren deutsche Steuerzeichen angebracht sein. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von ca. 10 Gramm Tabak / Wasserpfeife hat die hier geschmuggelte Menge 1,6 Millionen Mal für Rauchvergnügen gesorgt.

