Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung an Kfz (12.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Weitere Zeugen und Geschädigte sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen, die am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr durch einen jungen Mann in der Karlstraße im Bereich der Kreuzung Zeughausstraße / Karlstraße begangen wurden. Der etwa 20 Jahre alte Mann mit blonden Haaren, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schlug oder trat im genannten Bereich gegen mehrere dort geparkte Pkw und verursachte zumindest an zwei Fahrzeugen einen Schaden. An den beiden beschädigten Pkw wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Der Tatverdächtige soll alkoholisiert gewesen sein und einen Rucksack bei sich geführt haben. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell