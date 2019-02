Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei warnt vor Betrügern an der Haustür

Barth/LK V-R (ots)

Wie den Beamten der Kriminalkommissariat-Außenstelle Barth am gestrigen Montag, dem 18.02.2019, angezeigt wurde, soll eine 90-jährige Bartherin in den vergangenen Wochen Opfer eines mutmaßlichen Betrügers an der Haustür geworden sein. Offenbar schloss die Seniorin bei dem Mann ein sogenanntes Haustürgeschäft ab, bei welchem ihr vorgespielt wurde, dass sie eine wertvolle Buchsammlung erwerbe. Dabei soll es zu einem ungewollten Kreditvertragsabschluss mit einem Geldbetrag in vierstelliger Höhe gekommen sein. Nachdem in diesem Zusammenhang auch noch eine auffällige Zahlungsanweisung in vierstelliger Höhe vom Konto der Seniorin durch aufmerksame Mitarbeiter einer Bankfiliale in Barth aufgehalten wurde, fiel der Betrugsversuch auf. Der Überweisungsträger war augenscheinlich eine Fälschung. Die Dame hatte Glück im Unglück. Ein finanzieller Schaden ist der Rentnerin nicht entstanden. Zurück bleibt jedoch das Gefühl, auf einen mutmaßlichen Betrüger reingefallen zu sein.

In den meisten Betrugsfällen an der Haustür geht es um Ratenkauf- und Ratenlieferungsverträge (Abonnements) oder um Verträge über Dienst- und Werkleistungen, bei der die potenziellen Opfer durch einen Vertreter zur "Abgabe einer Erklärung" veranlasst werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu erhöhter Aufmerksamkeit. Lassen Sie sich nicht täuschen und schützen Sie sich vor Betrügern an der Haustür. Lassen Sie keinen Fremden in Ihre Wohnung, den Sie nicht selbst bestellt haben (wie Handwerker oder andere Dienstleister). Bestellen Sie Unbekannte ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Leisten Sie keine voreiligen Unterschriften. Lesen Sie sich die Vertragsbedingungen gründlich durch. Leisten Sie keine Unterschriften für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. Achten Sie stets auf die korrekte Datumsangabe, denn ein fehlendes oder falsches Datum kann den späteren Widerspruch erschweren. Lassen Sie sich durch ein angeblich "tolles Angebot, das nur noch heute gilt", nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Ergänzende Informationen zum Thema Haustürbetrug erhalten Sie auch auf der Internetseite der "Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes" unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.

