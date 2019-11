Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, B 462 - Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Kuppenheim (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Dienstag an der ampelbetriebenen Kreuzung der B 462 zur K 3737 mussten drei Leichtverletzte mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ein 81 Jahre alter Renault-Fahrer prallte hierbei gegen 17:30 Uhr in das Heck eines verkehrsbedingt stehenden Audi. Sowohl der mutmaßliche Unfallverursacher, als auch der 36-jährige Audi-Lenker und dessen ein Jahr älterer Mitfahrer trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Der Renault musste an den Abschlepphaken. Zur Reparatur der Fahrzeuge müssen ungefähr 8.000 Euro aufgebracht werden.

