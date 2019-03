Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Beiertheim-Bulach - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Beiertheim-Bulach (ots)

Von Samstag auf Sonntag wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rolandstraße in Beiertheim-Bulach eingebrochen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangte ein bislang unbekannter Täter zunächst über den Balkon und anschließend durch ein aufgebrochenes Fenster in die Wohnung, in der sämtliche Zimmer durchwühlt wurden. Was neben Bargeld noch entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

