Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Frau

Remchingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten PKW-Lenkerin ereignete sich am 02.03.2019, 13.19 Uhr, Gemarkung Remchingen, B 10. Eine 46-jährige Frau aus Pforzheim befuhr die B 10 von Wilferdingen in Richtung Sperlingshof. An der Unfallstelle fuhr ein 58-jähriger PKW- Lenker aus Kämpfelbach aus einem Feldweg, um nach links abzubiegen. Hierbei beachtete er den PKW der Frau nicht. Es kam zur Kollision, wobei die Frau schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Pforzheim verbracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell