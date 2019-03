Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Drei schwerverletzte Personen durch Kohlenmonoxyd

Karlsruhe (ots)

Am Freitag, kurz vor 18.00 Uhr, wurden in einer Wohnung in der Gymnasiumstraße drei besinnungslose Personen aufgefunden. Es handelt sich um die Bewohner, einen 39-jährigen Mann, eine 47-jährige Frau sowie eine weitere 22-jährige Frau. Nach den ersten Feststellungen der Rettungs- und Einsatzkräfte vor Ort konnte in den Wohnräumen eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxyd festgestellt werden. Die drei Personen wurden z. T. mittels Rettungshubschraubern zur weiteren Behandlung in Spezialkliniken verbracht. Die Gründe für die hohe Konzentration des gefährlichen Gases ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen, Ursache könnte die Gasthermen in der Wohnung gewesen sein.

