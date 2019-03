Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Männliche Leiche aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag wurde um kurz nach 13 Uhr im Pfinz-Entlastungskanal bei Eggenstein-Leopoldshafen neben der dort verlaufenden Bundesstraße 36 durch einen Passanten die Leiche eines 86-jährigen Mannes aufgefunden. Der Leichnam wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen geborgen. In unmittelbarer Nähe des Fundortes stand ein dem verstorbenen Mann zuzuordnendes Elektromobil. Die genauen Umstände sind noch unklar, wobei sich bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben. Die Untersuchungen zur Todesursache durch die Karlsruher Kriminalpolizei dauern noch an.

