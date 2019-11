Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kind nach Unfallflucht leicht verletzt, Zeugen gesucht?

Bühl (ots)

Ein 11-jähriges Kind hat sich nach einer Kollision mit einem noch unbekannten Fahrradfahrer am Montagmittag in der Güterstraße leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen gegen 13:30 Uhr auf dem dortigen Radweg und musste aufgrund auf dem Radweg liegender herumliegender Scherben ausweichen. Ein nachfolgender Radler touchierte in der Folge das Hinterrad des Mädchens, wodurch sie stürzte und sich leicht verletzte. Von dem unfallbeteiligten Velo-Lenker ist bislang nichts bekannt. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zu dem nun gesuchten Fahrradfahrer geben kann, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 mit den Beamten des Polizeireviers Bühl in Verbindung.

