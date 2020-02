POL-RE: Gladbeck: Überfall auf Spielhalle

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Morgen, gegen 09:00 Uhr, betrat ein unbekannter, maskierter Täter eine Spielhalle an der Schwechachter Straße und forderte von einer Mitarbeiterin Bargeld. Er bedrohte die 51-Jährige mit einer silber-schwarzen Schusswaffe. Mit dem Bargeld aus der Kasse flüchtete er durch eine Hintertür in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 190cm groß, kräftige Statur, geschätzt ca. 25 Jahre alt, dunkle Augen, dunkle Augenbrauen, sprach sehr gutes Deutsch, bekleidet mit schwarzer Jogginghose (Nike), schwarzer glänzender Steppjacke, schwarzer Wollmütze, Handschuhe, Tasche diagonal umgehängt

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

