Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rollerfahrer überholt und Spiegel beschädigt

Lippstadt (ots)

Glück im Unglück hatte eine 38-jährige Lippstädterin mit ihrem Nissan am heutigen Tag, gegen 8.15 Uhr, auf der Mastholter Straße in Lippstadt. Sie befuhr mit ihrem Wagen die Mastholter Straße in Richtung Innenstadt, als ein dunkler Kastenwagen, vermutlich ein Renault Kangoo, einen Rollerfahrer überholte. Als der Fahrer des Kastenwagens in der Höhe ihres Nissans war, prallte er mit ihrem Außenspiegel zusammen. Anstatt anzuhalten und sich um den geschätzten Sachschaden von 1.000 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Rollerfahrer, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

