Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrerin leicht verletzt

Werl (ots)

Eine 71-jährige Werler Fahrradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr, im Bereich der Bäckerstraße / Erbsälzerstraße leicht verletzt. Die Radfahrerin befuhr die vorfahrtberechtigte Bäckerstraße auf dem Radweg in Richtung Unnaer Straße. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Welver befuhr zu diesem Zeitpunkt die Erbsälzerstraße in Richtung Bäckerstraße. Dort wollte er nach rechts auf die Unnaer Straße abbiegen, wobei der die querende Radlerin zu spät bemerkte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Werlerin zu Boden und verletzte sich leicht. Nach einer Erstversorgung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen konnte sie selbständig ihren Weg fortsetzen. (reh)

