Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Da hätte man mal besser den Führerschein gemacht

Werl (ots)

Am Mittwochmittag suchte ein 20-jähriger Mann aus Remscheid einen Autohändler in der Harkortstraße in Werl auf. Er interessierte sich für einen BMW, welcher zuvor über das Internet angeboten worden war. Auf Nachfrage des Autohändlers konnte der Remscheider keinen Führerschein vorweisen, legitimierte sich jedoch mit seinem Personalausweis und versicherte im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die anschließende Probefahrt ließ jedoch daran jedoch schon deutliche Zweifel aufkommen. Direkt nach dem Verlassen des Geländes vom Autohändler fuhr er gegenüber in einen Zaun. Von dort aus setzte er seine Fahrt über die Harkortstraße und Hammer Straße wieder zur Harkortstraße fort. Die Einfahrt des Autohändlers verfehlte er um zirka fünf Meter und fuhr erneut in einen Zaun. Die spätere Überprüfung des 20-Jährigen ergab, dass er keinen Führerschein hatte. Nach eigenen Angaben verwies er jedoch darauf, dass er bereits eine mündliche Prüfung hierzu abgelegt hätte. Dies reichte jedoch ganz offensichtlich nicht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell