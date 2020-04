Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer fährt Frau leicht an und entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 04.04.2020, wurde eine 48-jährige Frau aus Delmenhorst, gegen 12:30 Uhr, leicht verletzt, da sie von einem unbekannten Pkw auf einem Parkplatz angefahren wurde. Die 48-Jährige habe in einer Warteschlange von Personen auf dem Jute Parkplatz in der Weberstraße in Delmenhorst auf Höhe des Geschäftes "tedox" gestanden. Plötzlich sei ein grauer BMW auf den Parkplatz in eine Parklücke hinter der 48-Jährigen gefahren und mit dem Vorderreifen leicht gegen die Ferse der Frau gestoßen, wodurch eine leichte Hautabschürfung an der Ferse entstand. Der Fahrer des BMW hat sich anschließend aus dem Fahrerfenster des BMW gelehnt, die Frau rüde angesprochen und ihr die Schuld für den Verkehrsunfall gegeben. Daraufhin hat er sich unerlaubt von dem Parkplatz entfernt.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40 bis 50 Jahre alt - etwas kräftigere Statur - südländisches Erscheinungsbild

Die Polizei Delmenhorst sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Möglicherweise haben Personen aus der Warteschlange den Vorfall mitbekommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-115 von der Polizei Delmenhorst entgegengenommen (393217).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell