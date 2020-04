Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 05.04.2020 - Nachtrag

Delmenhorst (ots)

Ahlhorn - Handgranate durch Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt

Bei Gartenarbeiten wurde in einem Beet am Magnolienweg eine Handgranate aus dem 2. Weltkrieg aufgefunden. Nach Beurteilung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst war eine Sprengung der Handgranate vor Ort notwendig. Aufgrund der Sprengwirkung und dem zu erwartenden Splitterflug wäre mit einer teils starken Beschädigung der umliegenden Wohnhäuser zu rechnen. Zudem würde eine notwendige Evakuierung des Wohnviertels nur mit erheblichem Aufwand hinsichtlich der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus möglich sein. Aus diesem Grund wurde die Handgranate zu einem Feld an der Cloppenburger Straße transportiert. Dort erfolgte um 12:52 Uhr die Sprengung. Für einen kurzen Zeitraum musste dafür die Cloppenburger Straße für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Außer der lauten Detonation kam es zu keiner Beeinträchtigung der Bevölkerung. Es entstand kein Sachschaden. (393927)

