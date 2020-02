Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel und Fotokamera geklaut

Kaiserslautern (ots)

Der Geldbeutel und eine Fotokamera sind einer Frau am Mittwochnachmittag in der Innenstadt gestohlen worden. Wie die 37-Jährige bei der Polizei anzeigte, war sie zwischen 15 und 16 Uhr in der Pirmasenser Straße unterwegs, ihre Handtasche hatte sie umgehängt. Dennoch bemerkte die Frau nicht, dass jemand hineingriff und einen Leinenbeutel herauszog - in diesem Beutel befanden sich der Geldbeutel und die Fotokamera des Sohnes der 37-Jährigen.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die Betroffene nicht geben; es war ihr niemand aufgefallen. |cri

