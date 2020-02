Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots)

Offensichtlich mutwillig haben Unbekannte am Mittwoch in der Moltkestraße und in der Zollamtstraße jeweils ein Auto beschädigt.

In der Moltkestraße traten Vandalen gegen ein geparktes Auto. Den Schaden an dem grauen Renault schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 Euro. In der Zollamtstraße sahen es Unbekannte auf einen grauen Opel ab. Die Täter schlugen die Windschutzscheibe an dem parkenden Fahrzeug ein. Der Schaden: mindestens 400 Euro. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist unklar.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

