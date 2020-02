Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerer Unfall: Fahrer eingeklemmt

Kaiserslautern (ots)

In der Rudolf-Breitscheid-Straße ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall. Ein 53-jähriger Autofahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Der Mann wollte zuvor mit seinem Auto nach links in die Pirmasenser Straße abbiegen, dabei beachtete er allerdings nicht die Vorfahrt eines entgegenkommenden Taxis. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wobei sich das Auto des 53-Jährigen um 180 Grad drehte. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann aus dem Auto. Mit schweren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen brachten ihn Notarzt und Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Er war alleine im Auto. Die Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße / Pirmasenser Straße teilweise gesperrt.

