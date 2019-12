Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb festgehalten

Ludwigshafen (ots)

Ein Ladendieb wurde gestern, 10.12.2019, gegen 11.30 Uhr, von einem Ladendetektiv ertappt und festgehalten. Der Ladendetektiv beobachtete den 64-jährigen Bensheimer in einem Schreibwarenladen in der Bismarckstraße. Dieser steckte dort mehrere Waren (Gesamtwert 22EUR) in seine Plastiktüte und ging durch die Kasse ohne zu bezahlen. Als der Detektiv ihn ansprach, wollte er weitergehen. Der Detektiv hielt den Mann fest. Dieser wehrte sich und versuchte sich aus dem Griff zu lösen, um zu flüchten. Dies gelang ihm aber nicht und der Detektiv konnte den Ladendieb der Polizei überstellen. Gegen den Mann wird ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet. Nach der Feststellung seiner Identität kam er auf freien Fuß.

