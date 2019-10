Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Networking der polizeilichen Opferberater

Lingen (ots)

Opferberater der nordrhein-westfälischen Kreispolizeibehörden aus Steinfurt, Coesfeld, Borken und Münster waren am Dienstagvormittag bei der Polizei in Lingen zu Gast. Sie trafen sich dort mit den Verkehrsunfall- und Kriminalitätsopferberaterinnen der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim zum halbjährlichen Gedankenaustausch. Erstmals fand das Treffen außerhalb von Nordrhein-Westfalen statt. Während Opferberater in der Polizeiarbeit unseres Nachbarbundeslandes bereits seit vielen Jahren fest etabliert sind, befindet sich das Opferschutznetzwerk der Polizei Niedersachsen noch im Aufbau. Dem Treffen in Lingen wohnte außerdem Professor Doktor Bernhard Weiner bei. Der Opferanwalt berichtete von seinen Erfahrungen und ergänzte damit die wertvolle Netzwerkarbeit nachhaltig.

